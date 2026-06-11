Osnivač Majkrosofta Bil Gejts rekao je članovima Kongresa da "nije u potpunosti razumeo obim" zločina Džefrija Epstina kada je sarađivao sa osuđenim seksualnim prestupnikom kako bi prikupio novac za njegovu filantropsku fondaciju, dodajući da ga je Epstin ucenjivao informacijama o preljubi.

Gejts je istakao da nikada nije lično bio svedok Epstinovih kriminalnih aktivnosti. Optužio je finansijera da ga je ucenjivao zbog vanbračnih veza.

"Ove afere nisu imale nikakve veze sa mojim odnosom sa Epstinom, ali su bile bolne za moju porodicu. Epstin je pokušao da iskoristi informacije o mojim neverstvima - zajedno sa brojnim lažima koje je dodao - da me natera da obnovim kontakt sa njim", rekao je Gejts, javlja Jutarnji.

Svedočenje milijardera odnosilo se na njegove kontakte sa osuđenim se**ualnim prestupnikom koji je mamio žene i devojke iz siromašnih i nestabilnih sredina.

Bil Gejts je svedočio iza zatvorenih vrata pred odborom koji istražuje moguće propuste federalne vlade u slučajevima protiv Epstina, njegove saradnice Gislen Maksvel i povezanim slučajevima.