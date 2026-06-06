Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović večeras održava koncert u Zaječaru, gde je atmosfera od samog početka dovedena do usijanja.

Hala je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika uglas peva najveće Cecine hitove.

Ipak, jedan trenutak posebno je dirnuo prisutne i obeležio veče.

Naime, jednoj devojci iz publike danas je rođendan, a slavljenica je tu informaciju napisala na svom telefonu i pokazala je pevačici tokom koncerta.

Čim je primetila poruku, odlučila je da svojoj obožavateljki priredi nezaboravno iznenađenje.

Na kratko je prekinula nastup, zaustavila repertoar i samo za nju otpevala rođendansku pesmu.

- Živela, živela i srećna nam bila... - pevala je Ceca svojoj obožavateljki, koja nije krila oduševljenje ovim gestom.

Ovakav prizor publika do sada nije imala priliku da vidi na njenim koncertima, a emotivan trenutak ispraćen je velikim aplauzom cele hale.

Alo/Telegraf