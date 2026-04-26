Napadač koji je otvorio vatru ispred balske dvorane u kojoj je boravio predsednik SAD Donald Tramp rekao je policiji posle hapšenja da je želeo da puca na predstavnike Trampove administracije.

To prenosi Si-Bi-Es njuz pozivajući se na dva izvora iz istrage.

Zvaničnici još nisu javno objavili motiv napada, ali prvi detalji o osumnjičenom i samom incidentu počeli su da izlaze u javnost nakon pucnjave u hotelu Vašington Hilton, gde su Tramp i prva dama Melanija Tramp bezbedno evakuisani.

Osumnjičeni je identifikovan kao Kol Tomas Alen, 31-godišnjak iz Toransa u Kaliforniji. Prema navodima izvora iz bezbednosnih službi, on je uhapšen na licu mesta nakon što je pokušao da se probije kroz bezbednosni punkt ispred večere u hotelu Vašington Hilton.

Tokom incidenta ispaljeno je najmanje pet do osam hitaca, rekla su dva izvora iz policije za Si-Bi-Es njuz.

Vršilac dužnosti šefa Metropolitenske policije Vašingtona Džeferi Kerol izjavio je na kasnonoćnoj konferenciji za medije da je osumnjičeni bio naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa kada je pokušao da napadne kontrolni punkt ispred sale u kojoj se održavala večera.

- U ovom trenutku deluje da je reč o osobi koja je delovala sama, o usamljenom napadaču - rekao je Kerol, dodajući da se istraga nastavlja.

Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se vidi osumnjičeni bez majice, kako leži na podu hotela sa rukama vezanim iza leđa nakon hapšenja.

Prema rečima Kerola, osumnjičeni nije pogođen tokom razmene vatre, ali je odveden u bolnicu radi procene zdravstvenog stanja.

Kerol je naveo da je napadač bio gost hotela, ali nije precizirao kada se prijavio, niti šta je pronađeno tokom pretresa njegove sobe.

Tramp je, na odvojenoj konferenciji za medije u Beloj kući, rekao da se veruje da je osumnjičeni delovao kao „usamljeni vuk".

Agent Tajne službe pogođen, pancir ga spasao

Jedan agent Tajne službe pogođen je najmanje jednim metkom koji je ispalio napadač, ali ga je zaštitio pancir, saopštili su zvaničnici.

Očekuje se da će se agent oporaviti, a vlasti su navele da niko od prisutnih na večeri nije teže povređen.

