Nedavno je Katarina Grujić pokrenula temu o tome kako su greške menadžerskog tima u trenucima najveće popularnosti krive što do sada nije napravila veliki koncert, a Marina Visković se pred našim kamerama u potpunosti složila sa njom i najavila svoj spektakl.

- To su teme o kojima i treba da se priča i to su negde najviše komentari moje publike koja konstantno meni šalje mnogo, mnogo poruka na tu temu da ja zaslužujem više pažnje, da je trebalo da uradim koncert i strašno mi zameraju i kritikuju me. Iz toga sam ja i dobila želju da pravim koncert. Smatram da niko ne može sam ništa da uradi, smatram da je svakom izvođaču jako bitan krug ljudi koji je oko njega i ja ne mogu da radim sve sama - složila se Marina sa Katarinom Grujić.

Marina se osvrnula i na temu letnje sezone i komentare mlađih koleginica, poput Zorane Mićanović, da su klubovi prošle godine bili prazniji.

- Moram ti priznati, ako se baziramo na Crnu Goru, to su turistička mesta i tamo se često desi da dođe puno stranaca. Recimo, ja sam bila u jednom klubu gde su ljudi 80% bili stranci i oni su samo tamo izašli, ne zbog mene, nego su prosto videli da radi neki klub i onako me svi gledaju, nemaju pojma ni ko sam ni šta pevam, ne znaju nijednu pesmu. Tako da je vrlo diskutabilno kada je sezona, to sve mora da se prati jer su to turistička mesta, prosto je tako. Što se tiče mene lično, ove sezone ja sam čak i rekla menadžerima da mi ne zakazuju puno nastupa iz razloga što ja radim album i čeka me veliki i odgovoran i ozbiljan rad u studiju - rekla je pevačica.

"Udaja mi nije važna"

Za sam kraj razgovora, Marina je potvrdila da su joj svi planovi za bližu budućnost isključivo vezani za karijeru, dok joj papir i svadba nisu na prvom mestu.

- Definitivno, sada sam fokusirana na pesme, na album, na moju karijeru i smatram da je ovo samo jedan novi početak. Ja sam presrećna kakvi su već utisci, tako da radujem se, unela sam se skroz u ovaj album. Unela sam se da popravim na meni sve što ne valja, da budem još bolja. Tako da ovog leta ćemo završavati album, posle album izlazi, posle neki koncert, a udaja, kao udaja, meni stvarno nije važno. Važno je da sam ja srećna, da imam pored sebe partnera koji mi odgovara i da imam tu negde svoju bazu - zaključila je Marina Visković za Alo!

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