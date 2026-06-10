Glumica Jelisaveta Orašanin stavila je tačku na brak sa košarkašem Milošem Teodosićem, sa kojim je provela devet godina i dobila dvoje dece, sina i ćerku.

Ona je svojevremeno govorila o njihovim naslednicima, otkrivši kakvog su temperamenta i na koga više liče.

- Apsolutno. Ona je moja ćerka sto posto i uživam u tome. Sin je malo mirniji, ali videćemo kako godine budu prolazile. To se sve da promeniti - rekla je tada glumica.

Na pitanje da li time želi da kaže da je sin miran na oca, Jelisaveta je kroz osmeh odgovorila:

- Pa nije ni suprug miran. (smeh) Ali videćemo, još su mali da bih sada definitivno mogla da kažem na koga su povukli - konstatovala je potom.

Tom prilikom je govorila i o tome kako uspeva da uskladi brojne poslovne obaveze sa roditeljstvom, ističući da je ključ u dobroj organizaciji.

- Mislim da je stvar samo dobre organizacije. Ako sve unapred isplanirate, uvek morate da ostavite prostora za nešto nepredviđeno. Poznata sam kao dobar organizator, pa unapred planiram sve obaveze. I kada su u pitanju snimanja, volim da se sve precizno dogovori zbog organizacije svih učesnika. Iskreno, to mi ne predstavlja problem - objasnila je glumica.

Osim toga, priznala je da posebno uživa u putovanjima.

- Uživam u stalnim putovanjima. Zaista važim za osobu koja voli da putuje. Oduvek je tako bilo - poručila je na kraju.