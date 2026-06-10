Dragan Rudaković Gandra je preminuo, a od njega su se emotivnim rečima oprostili članovi porodice Sovtić, Mića, njegova supruga Anica Dobra, njihova ćerka Mina Sovtić i ostali članovi.

U čitulji koju su objavili prisetili su se zajedničkih trenutaka i prijateljstva koje je trajalo godinama.

U emotivnoj poruci porodica Sovtić pomenula je i pokojnog Džeja Ramadanovskog, s kojim su godinama delili prijateljstvo i brojne uspomene.

- Tužan sam, brate moj! Ne verujem da neću više videti tvoj osmeh, da nećemo piti kafu i gledati utakmicu FK Dorćola. Uvek smo sve probleme rešavali, ali ovaj put, brate, ja sam nemoćan. Ali znam, brate, da dobri ljudi idu s anđelima i znam da ćeš ti s njima biti i da ćeš tamo naći našeg brata Džeja. Moja porodica nikad neće zaboraviti tvoj dobroćudni osmeh, tvoju dobrotu i plemenitost i znaj da ćeš živeti u mom srcu do poslednjeg njegovog otkucaja. Počivaj u miru i odmoru svoju dušu. Porodica Sovtić: Milesa, Mića, Anica, Miloš, Mina, Luka i Luna.

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