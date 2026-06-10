Branislav Lečić slovi za jednog od najpoželjnijih frajera sa domaće javne scene, te ne čudi što ga brojne žene simpatišu.

Među onima kojima se dopada se nalazi i pevačica Zorana Pavić koja je svojevremeno javno priznala simpatije.

- Postoji jedna anegodota, davala sam neki intervju i nabrojala sam tri nazgodnija naša glumca. Među njima je bio Lečić. Kod njega mi se najviše dopada jer je muževan muškarac - rekla je Zorana svojevremeno.

Smršala 30 kilograma

Podsetimo, Pavićeva je smršala 30 kilograma, a nedavno je otkrila kako je uspela da se reši viška.

- Skroz sam promenila ishranu. Dvadeset dana sam jela samo živ limun, bez kore. To nikako ne bih savetovala. Primetila sam da mi to ubija apetit, nosila sam ga sa sobom. To nikome ne bih preporučila, jer sam prilično narušila želudac. Ali, ja sam tako ubila apetit - rekla je pevačica u jednoj emisiji.

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