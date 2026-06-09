Jedna od najprepoznatljivijih emisija Radio-televizije Srbije, "Beogradska hronika", nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju, ali u pojačanom sastavu.

U narednom periodu ova popularna informativna emisija donosi potpuno novu energiju u studio, zahvaljujući pojačanom timu koji će gledaoce voditi kroz najvažnija dešavanja u prestonici.

Dobro poznatom licu emisije, Slađani Tomašević, u studiju se pridružuju koleginice Sanja Belović i Vesna Novaković.

Ovaj voditeljski trio biće zadužen da svakodnevno informiše građane i analizira najznačajnije beogradske teme, obećavajući dinamičan i osvežen pristup prezentovanju vesti.

Srž "Beogradske hronike" i dalje čine njeni reporteri koji su uvek na licu mesta, prateći sve aktuelne teme i važne događaje iz prve ruke koje je gledaocima do sada prenosila Slađana Tomašević.

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