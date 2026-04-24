Goran Čomor, voditelj sa dugogodišnjim estradnim stažom, do 2023. radio je na Grand televiziji.

O iskustvima koje je stekao tokom karijere, kao i o ljudima koje je upoznao, pričao je u podkastu "Pričaonica”.

Na početku, ukazao je na razliku između „stare garde” i mladih pevača koji traže svoj put pod estradnim nebom.

U- Kad sam počinjao, a to je bilo još u vreme Jugoslavije, televizija je mnogo značila. Pevači su se utrkivali i pokazivali dužno poštovanje prema tom mediju. Ali, kada su dobili veliki prostor, sve se promenilo – rekao je Goran Čomor i pojasnio:

- Od ovih starijih nikada nećete doživeti neke stvari, ja bar nisam, jer su oni ozbiljni profesionalci. Oni znaju šta televizija donosi. Mladi misle da su bogom dani, ali sve će to doći na naplatu.

Goran Čomor je izneo i svoje utiske o pojedinim pevačima, a i zmeđu ostalog, osvrnuo se i na Jadranku Barjaktarović koja se proslavila učešćem u drugoj sezoni „Zvezda Granda”. Tačnije, 2005. godine zauzela je treće mesto u popularnom muzičkom takmičenju.

- Da sam mogao da je zabranim, ona nikada ne bi ni došla u ‘Grand’ – poručio je bez ustručavanja.

Na pitanje voditeljke Sanje Ćulibrk šta misli o Jadranki, odnosno o tome kako se predstavlja u poslednje vreme, Goran Čomor je odgovorio:



- Mladost-ludost. Ovi mladi trče ispred rude, a ona se vrlo pokajala. Ovde je napravila posao, ovde je živela, imala je stan koji je iznajmljivala. E, sad peva u krugu Crne Gore i nije to više ta popularnost.

- Sama je sebe udarila u glavu – zaključio je.

