Radi se o demobilizaciji stotina hiljada ruskih vojnika i vraćanju društva u stanje mira. Prema analizi objavljenoj u Newsweek-u, Putinov režim više ne vodi rat u Ukrajini isključivo zbog teritorijalnih ciljeva ili geopolitičkih ambicija. Rat je postao ključni mehanizam preživljavanja režima.

Dokle god sukob traje, Putin može da održi kontrolu nad društvom, opravda represiju i prikrije duboke strukturne slabosti ruske države. Paradoksalno, mir bi bio izuzetno opasan za Kremlj. Demobilizacija bi značila puštanje stotina hiljada traumatizovanih, borbeno iskustvenih i često prisilno regrutovanih muškaraca nazad u društvo koje nema dovoljno političkih kanala za izražavanje nezadovoljstva.

Mnogi od njih su bili svedoci ili žrtve sistematskog zlostavljanja u ruskoj vojsci, uključujući mučenje, seksualno nasilje i potpuno nepoštovanje ljudskog života, gde se vojnici često tretiraju kao "topovsko meso". Povratak takvih veterana mogao bi da stvori veoma nestabilnu situaciju, piše Newsweek.





Ovi novi veterani mogli bi postati izvor nezadovoljstva, kritika Ministarstva odbrane, pa čak i potencijalnih pobuna ili pučeva. Rat ih drži zaposlenima, pod kontrolom i zavisnim od sistema. Pored toga, ruska ekonomija je postala potpuno zavisna od ratne mobilizacije. Visoka vojna potrošnja služi kao veštački ekonomski stimulans, ali istovremeno stvara inflaciju, nedostatak radne snage i pregrevanje ekonomije. Zaustavljanje rata značilo bi nagli prekid ovog sistema, što bi moglo dovesti do ozbiljne ekonomske nestabilnosti.

Putinova popularnost tradicionalno raste u vremenima spoljnih sukoba, kao što je nakon aneksije Krima 2014. i invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rat omogućava režimu da stvori sliku spoljne pretnje, čime opravdava unutrašnju represiju. Sa završetkom rata, ova formula više ne bi funkcionisala, a režim bi se suočio sa sopstvenim građanima.

Newsweek podseća i na istorijsku paralelu sa Sovjetskim Savezom. Nakon povlačenja iz Avganistana, razočarani i ljuti veterani, zajedno sa ekonomskom stagnacijom i pukotinama u eliti, doprineli su raspadu SSSR-a.

Zapad pogrešno razume Putinove motive ako misli da su teritorijalni ustupci Ukrajini rešenje. Pravi ključ za vršenje pritiska na Moskvu leži u iskorišćavanju unutrašnjih kontradikcija Rusije. Umesto da zahteva kompromise od Kijeva, Zapad bi trebalo da insistira na bezuslovnom prekidu vatre, da prebaci teret rata na Rusiju i da primora Kremlj da se suoči sa nekompatibilnošću svoje spoljne agresije i unutrašnje stabilnosti.