Voditeljka "Zvezda Granda", Ana Sević, odlučila je da stane na put glasinama koje su se pojavile na društvenim mrežama, a tiču se muzičkog takmičenja.

Ana Sević je putem Instagrama dobila pitanje o završetku sezone, na koje je iskreno odgovorila, otkrivši planove produkcije za naredni period.





Neko od pratioca pitao je - da li je u subotu zadnja emisija Zvezde Granda, a pevačica je odgovorila:

- Ne znam gde ste čuli tu info, ali pogrešna je. Kidamo rejtinge do juna pa od septembra ponovo - objasnila je Ana Sević.

Ovim odgovorom Ana je potvrdila da publika može uživati u novim emisijama još puna dva meseca, pre nego što ekipa ode na zasluženu letnju pauzu.

