Američki predsednik Donald Tramp proveo je dan u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, gde učestvuje na konferenciji o kriptovalutama, ali je paralelno vodio intenzivnu komunikaciju sa medijima povodom naglog otkazivanja diplomatske misije u Pakistanu.

U centru pažnje našla se njegova kratka, ali oštra poruka jednoj novinarki koja se nalazila u Islamabadu:

– Vrati se kući!!!

Poruka je upućena dopisnici „New York Posta“ koja je pratila planirane razgovore između američkih izaslanika i iranske delegacije. Ovaj potez mnogi tumače kao jasan signal da je Vašington definitivno odustao od pokušaja da u ovom trenutku nastavi diplomatski proces.

Povlačenje u poslednjem trenutku

Odluka o povlačenju američkih izaslanika iznenadila je diplomatske krugove, posebno jer je poseta bila najavljena samo dan ranije.

Tramp je tokom dana razgovarao sa više medijskih kuća i jasno stavio do znanja da ne vidi smisao u nastavku takvih razgovora.

– Previše vremena se gubi na putovanja i razgovore bez rezultata – poručio je.

Kritike na račun Irana

Kao jedan od ključnih razloga naveo je i situaciju unutar iranskog rukovodstva, za koje tvrdi da je u potpunom haosu.

Prema njegovim rečima, u Teheranu vlada neizvesnost i nedostatak jasnog liderstva, što dodatno komplikuje bilo kakve pregovore.

– Niko tamo ne zna ko vodi, pa ni oni sami – rekao je Tramp, uz poruku da Sjedinjene Države imaju „sve karte u rukama“.

Kraj pokušaja posredovanja

Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova napustio je Islamabad i otputovao u Oman, što dodatno potvrđuje da je pokušaj posredovanja praktično okončan.

Sve ukazuje na to da je američka administracija odlučila da napravi pauzu u diplomatskim aktivnostima i sačeka dalji razvoj situacije.

Šta sledi?

Tramp bi u narednim satima trebalo da se obrati javnosti nakon povratka u Vašington, kada će biti jasnije koji su sledeći potezi SAD u odnosu prema Iranu.

Za sada, poruka je jasna – diplomatija je stavljena po strani, a fokus se prebacuje na novu strategiju.