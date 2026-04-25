Nakon tvrdnji koje je objavio Danas da je predsednik Srbije navodno nazvao Tonina Piculu „kretenom“, usledila je brza i oštra reakcija iz političkih redova.

Narodni poslanik Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X, gde je direktno demantovao ovu interpretaciju i optužio medij za pogrešno predstavljanje izjava.

– Ne. Predsednik je „kretenom“ nazvao Domagoja Margetića – napisao je Jovanov.

„Kako ste se prepoznali?“

U nastavku objave, Jovanov je dodatno zaoštrio ton, postavljajući pitanje zbog čega je uopšte došlo do povezivanja pomenute izjave sa Toninom Piculom.

– A kako ste u reči „kreten“ prepoznali Tonina Piculu, pitanje je za vas – poručio je.

On je sugerisao da razlog može biti u odnosima i komunikaciji koje, kako tvrdi, pojedini novinari imaju sa Piculom.

– Verovatno je uticalo to što ga poznajete i često sa njim komunicirate, ali šta god da je u pitanju, nije lepo da svoj stav o njemu iznosite kroz tuđa usta – dodao je Jovanov.