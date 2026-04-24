Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, radovi na raskrsnici se izvode fazno, zauzimanjem po polovine kolovoznog profila, u prvoj fazi leva strana, u drugoj fazi desna strana, u dužini od 11 metara, pri čemu će biti omogućeno levo skretanje iz Ulice Marka Hristića u Ulicu Jurija Gagarina, gledano u smeru ka Mostu na Adi.



Radovi se izvode po fazama - prva od danas od 19 časova, do 25. aprila do 19 časova i druga faza od 25. aprila, od 19 časova, do 26. aprila do 19 časova.

Prilikom izvođenja radova u navedenim fazama, doći do promene u radu linija JLPP-a i to, vozila sa linije 9A i E6 će u smeru ka Bulevaru Milutina Milankovića saobraćati ulicama Jurija Gagarina,

Bulevar Crvene armije, Đorđa Stanojevića i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama.



Vozila sa linije 860MV će u smeru ka BAS-u saobraćati ulicama Jurija Gagarina, Bulevar Crvene armije, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića do BAS-a, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.