Modna kreatorka Melina Galić Pol ponovo je u centru pažnje nakon ulaska u drugi brak s imućnim i znatno starijim partnerom Džefrijem Polom Arnoldom Dejem, s kojim je uplovila u romansu nedugo nakon kraha dvodecenijskog braka s pevačem Harisom Džinovićem.

Astrološkinja i novinarka naše redakcije Jovana Milićević bila je naša sagovornica, te otkrila da zvezde jasno ukazuju da njen ljubavni obrazac oblikuje osobu koja bira muškarce koji imaju stabilnost, status i novac, ali i jaku potrebu da dominiraju i vode glavnu reč. Upravo zbog toga, javnost ne prestaje da je komentariše i često joj lepi etiketu sponzoruše.

- Melinina situacija nije tako jednostavna budući da njeni odnosi obiluju strastima , ali i neverovatnom kontrolom, ljubomorom i moći. Zanimljivo je da se u ovom braku očekuje i proširenje porodice iako to neće ići spontano. Nakon glamuroznog venčanja, naredni meseci donose ključne događaje koji će pokazati da li je ovaj brak zaista čvrst ili samo dobro isplaniran potez. Prvi veliki udar dolazi s mladim Mesecom u Biku koji aktivira njenu zonu novca. U ovom periodu će se jasno otvoriti tema finansija u braku. Mogući su dogovori o imovini, ulaganjima ili čak prepisivanju nečega na njeno ime. Ovo je trenutak kada odnos prelazi iz emocije u konkretnu materijalnu sigurnost - kazala je Jovana i otkrila da novopečenu suprugu očekuje zatišje pred buru.

- Nakon sigurnosti koju će osećati, Melini stiže turbulentan period. Zatim sledi pun Mesec u Strelcu koji pokreće pitanja distance i javnosti. Moguće su priče o putovanjima, ali i prvi ozbiljni komentari i osude koji izlaze u javnost. Aktivacija Lilita ukazuje na skandal ili temu koja će šokirati javnost. Nedugo zatim, pun Mesec u Jarcu donosi vrhunac priče, jer će na udaru biti Melinin javni status, ali i status njenog novog braka. Kako pravi kontakt s njenom Venerom, ovo je trenutak kada Melina može zvanično da učvrsti svoju poziciju pored novog supruga ili ode u potpuno drugu krajnost - objasnila je naša astrološkinja, koja se potom dotakla Melinine porodice.

- Sredinom leta, zvezde Melini otvaraju temu porodice. Ovde se jasno vidi mogućnost selidbe, ali i priče o detetu. Kako dodiruje njen sudbinski pravac, ovo je faza koja može trajno promeniti njen privatni život. Sledeći prelom dolazi s mladim Mesecom u Vagi, direktno u polju braka. Ovo je trenutak kada se donose ključne odluke: da li odnos ide ka dugoročnoj stabilnosti ili se uvode nova pravila i granice. Saturn ovde traži ozbiljnost, ali i testira izdržljivost veze. Jasno je da je čeka period u kom će morati čvrsto da se drži odluke da je uplovila u brak koji će trpeti udare - govori Milićevićeva.

- I na kraju, najintenzivniji period dolazi s mladim Mesecom u Škorpiji. Aktivira duboku transformaciju odnosa, ali i teme moći, kontrole i zajedničkog novca. Ovo je faza u kojoj se vidi prava istina i koja će biti složenija nego što je gospođa Galić Pol očekivala. Tada će se jasno znati da li je u pitanju duboka povezanost ili borba za dominaciju. Sve ukazuje na to da ovaj brak neće biti miran, ni jednostavan, ali će biti snažan, pun preokreta i velikih odluka koje će je još više vezati za život koji sada vodi - zaključila je Jovana Milićević za naš dnevni list.

