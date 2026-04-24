Iako je već decenijama prisutan na muzičkoj sceni i iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru, poznati srpski kompozitor Saša Milošević Mare i dalje važi za osobu koja prkosi godinama.

Njegov izgled često iznenađuje publiku, pa mnogi ističu da deluje znatno mlađe nego što zaista jeste, zbog čega se neretko javlja neverica kada se otkrije njegova starost.

Kompozitor, kog smo više puta gledali u takmičenju "Nikad nije kasno", rođen je 7. avgusta 1968. godine, što znači da će na leto napuniti 58 godina.

Uprkos tome, mnogi smatraju da mu te godine ne bi nikada pripisali, a njegov izgled često se navodi kao dokaz da su godine samo broj na papiru.

U braku sa 14 godina mlađom pevačicom

Osim mladolikog izgleda i neiscrpne energije, njegovu svakodnevicu upotpunjava supruga Ksenija Milošević, pevačica i ćerka poznatog saksofoniste Bokija Miloševića, koja je od Mareta mlađa 14 godina.

Par uživa u skladnom braku i ima sina Vanje, dok muzičar iz prvog braka ima još dvojicu naslednika, Ognjena i Luku.

Iako stariji sinovi ne žive sa njim, što mu teško pada, ističe da nije strog otac i da se trudi da im bude oslonac i motivacija.

Uprkos tome što je zagazio u šestu deceniju života, ne planira da uspori tempo. Praznike najčešće provodi radno, zatvoren u studiju, gde često vodi unutrašnje monologe kako bi se "resetovao" i nastavio da daje maksimum, ne želeći da izneveri ni publiku ni tržište.