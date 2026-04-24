Rezultat je, prema njenim rečima, bio šokantan – ne samo da je pao na testu vernosti, već je pokazao i problematičan stav prema vezi.

Kako funkcioniše „test vernosti“ na društvenim mrežama

Influencerka Madelin već neko vreme na TikToku i Instagramu nudi uslugu takozvanog „testa vernosti“. Ideja je jednostavna – kontaktira partnera klijenta i pokušava da proveri da li bi pristao na flert, dopisivanje ili susret.

Ovog puta joj se javila devojka koja je sumnjala u svog dečka i želela potvrdu svojih sumnji.

„Videla sam tvoje videe i zanima me da li možeš da kontaktiraš mog dečka“, glasila je poruka koju je Madelin podelila.

Prema njenim rečima, slučaj je bio posebno zanimljiv jer je u pitanju profesionalni sportista iz NBA lige, čiji identitet nije otkriven.

Instagram poruka pokrenula celu priču

Madelin je odlučila da ga kontaktira jednostavnom porukom na Instagramu:

„Zdravo, ne znam da li ćeš ovo videti, ali te pratim već dugo i sviđaš mi se.“

Odgovor je stigao brzo.

Košarkaš ju je pitao da li je fan i odakle je, a kada je čuo da je iz Los Anđelesa, odmah joj je poslao svoj privatni broj telefona.

Od dopisivanja do poziva na sastanak

Komunikacija je ubrzo prešla na viši nivo. Nakon što mu je poslala fotografiju, njegov odgovor bio je direktan i flertujući, a zatim je usledio i poziv na sastanak posle utakmice.

Nije se tu zaustavio – ubrzo ju je pozvao i na žurku, naglašavajući da će „biti dobra zabava“.

Ključno pitanje koje je sve razotkrilo

U jednom trenutku, influenserka ga je direktno pitala:

„Zar nemaš devojku?“

Njegov odgovor izazvao je najviše reakcija:

„Ona zna da važe drugačija pravila kada sam na putu“, napisao je.

Ova poruka, kako je istaknuto, bila je jasan pokazatelj njegovog stava prema vezi i vernosti.

Istina otkrivena – poruke prosleđene devojci

Nakon završetka testa, Madelin je celu prepisku prosledila njegovoj devojci, koja je tako dobila potvrdu svojih sumnji.

Prema njenim rečima, brzina i lakoća sa kojom je pristao na komunikaciju i susret bile su dovoljne da donese odluku.

Fenomen testova vernosti na mrežama

Ovaj slučaj ponovo je otvorio temu „testova vernosti“ koji postaju sve popularniji na društvenim mrežama. Iako ih mnogi vide kao zabavan eksperiment, drugi upozoravaju da mogu otkriti ozbiljne probleme u vezi.

U ovom slučaju, ishod je bio jasan – test vernosti nije samo razotkrio potencijalnu prevaru, već i način razmišljanja koji je dodatno uzdrmao poverenje u vezi.