Aktivisti Srpske napredne stranke mirno i u skladu sa zakonom držali su svoj punkt, razgovarali sa građanima i delili informativni materijal. Uprkos tome, izloženi su provokacijama i napadima od strane pomenute grupe, koja očigledno sebi daje za pravo da jedina odlučuje ko može da bude prisutan na javnim površinama.

Posebno zabrinjava činjenica da pojedini, pod izgovorom aktivizma, pokušavaju da nametnu atmosferu pritiska i netolerancije, umesto da doprinesu demokratskom dijalogu i slobodnoj razmeni mišljenja.

Kao primer divljaštva i nasilničkog ponašanja izdvaja se i incident u popodnevnim časovima, kada je muškarac srednjih godina iščupao stubić koji je deo putne infrastrukture i uputio se ka aktivistima Srpske napredne stranke. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, to lice je lišeno slobode.

Srpska napredna stranka Zemun poziva nadležne institucije da reaguju u skladu sa zakonom i obezbede sigurnost svih građana, kao i pravo na slobodno i mirno izražavanje stavova.

Nastavljamo da svoje aktivnosti sprovodimo odgovorno, u interesu građana i uz poštovanje svih demokratskih principa.