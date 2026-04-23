Pevač Slobodan Batjarević Cobe, postao je poznat u Zvezdama Granda, nakon čega je doživeo strašnu scenu.

Kako je ispričao, njemu je na jednom nastupu stigla poruka od jednog gosta koji mu je pretio smrću.

- Pevam ja igranku, i u jednom trenutku stiže mi papir: "Cobi, da spremiš celu kasu ili živ nećeš izaći" - ispričao je ona, pa nastavio:

- Sačekao sam da se pesma završi i da muzika stane. Nisam se uplašio. Znam kod koga pevam, znači mnogo je bitna ta situacija u startu kad ideš da znas gde pevaš, da li je to klub, da li je koncert, ko organizuje sve to? - objasnio je pevač.

Cobe je nastavio da objašnjava razvoj situacije, te je rekao da je onda pozvao i gazdu i to javno pred svim gostima.

- Ništa ja, završila se pesma i na mikrofon: "Gazda, javi se kod muzike". Gazda dolazi i čita papir, lele brate, gazda ludji od svih. Kaže: Neka izađe taj i taj odmah, da vidimo ko to hoće da preti Cobiju. Niko nije hteo da se javi, pa nisu ludi. Ništa ja nastavio da pevam, završila se igranka, niko nije došao - ispričao je Batjarević pevač za Blic TV.

