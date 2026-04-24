Iako centralne banke širom Evrope upozoravaju da je dobro imati određenu količinu gotovine za vanredne situacije, poput nestanka struje ili pada platnih sistema, u Srbiji nadležni poručuju da nema potrebe za pravljenjem zaliha keša.

Profesor i ekonomista Veljko Mijušković rekao je za RTS da je jedan od ključnih argumenata protiv držanja novca kod kuće uticaj inflacije.

Značajan deo novca građana Srbije je i dalje van bankarskog sistema, ali je ukupna štednja u bankama ipak veća, navodi Veljko Mijušković.

"Što se tiče novca kod kuće nema formalnih podataka, ali govori se da je to nekoliko milijardi evra. S druge strane, bankarski sistem u Srbiji raspolaže sa oko 15 milijardi evra depozita", rekao je Mijušković.

Ekonomista navodi da je navika čuvanja novca kod kuće delom posledica iskustava iz devedesetih, ali i nedovoljne finansijske pismenosti.

Iako gotovina pri ruci ima svoje prednosti, Mijušković upozorava da je to najmanje isplativa opcija na duži rok.

"Taj novac koji se čuva kod kuće je mrtav novac i to je najgora moguća opcija kada govorimo o raspolaganju finansijskim sredstvima", ističe Mijušković.

Kako objašnjava, novac van finansijskog sistema ne donosi nikakvu dobit i izložen je rizicima – od krađe do inflacije, koja vremenom umanjuje njegovu vrednost.

Koliko novca ipak treba držati kod kuće

Sagovornik Jutarnjeg programa navodi da je određena količina gotovine ipak poželjna, pre svega za hitne situacije.

"Možemo govoriti o nekim prosečnim vrednostima od 100 do 500 ili 600 evra za osnovne potrebe. Svaki iznos preko toga povećava rizike", objašnjava Mijušković.

Prednost gotovine je, kaže, trenutna dostupnost, ali sve ostale mane preovladavaju.

Poverenje u banke raste

Ističe da se percepcija građana o bankama značajno promenila i da je bankarski sistem stabilan.

"Postoji visok stepen likvidnosti u bankama i one su dobro kapitalizovane. Uz to, depoziti do 50.000 evra su garantovani od strane države", naglašava profesor.

Zbog toga, dodaje, više nema razloga za strahove koji su bili prisutni u prošlosti.

Inflacija najviše pogađa gotovinu

Jedan od ključnih argumenata protiv držanja novca kod kuće je uticaj inflacije.

"Inflacija svakako više kažnjava one koji čuvaju novac kod kuće, jer je taj keš izložen punom efektu inflacije. Novac u banci bar delimično ublažava taj uticaj kroz kamatu", objašnjava Mijušković.

Raspodela novca – kombinacija kao najbolje rešenje

Kada je reč o upravljanju ličnim finansijama, Mijušković savetuje oprez i diversifikaciju.

"Manji deo novca treba držati u kešu za hitne situacije, dok ostatak ide na račun ili u neku vrstu investicija", navodi Mijušković.

Zaključuje da je najbolji pristup raspoređivanje sredstava na više načina, u skladu sa mogućnostima i spremnošću na rizik, jer se upravo u takvoj kombinaciji krije veća finansijska sigurnost.

(RTS)