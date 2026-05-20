Rada Manojlović pojavila se na rođendanskoj proslavi Katarina Grujić vidno raspoložena i nasmejana, a razlog njenog dobrog raspoloženja bile su lepe vesti koje su u njenoj porodici stigle svega nekoliko sati ranije. Popularna pevačica otkrila je da je postala tetka, budući da je njen brat Nenad Manojlović dobio sina.

Rada nije krila emocije dok je govorila o prinovi, pa je sa osmehom kratko poručila:

– Da, Neša je dobio dete, nek je živ i zdrav.

Pevačica je tokom cele večeri plenila pozitivnom energijom, a mnogi prisutni primetili su da nije skidala osmeh sa lica otkako je saznala radosne vesti. Iako su se prethodnih meseci u javnosti često pojavljivale spekulacije o navodno narušenim odnosima u porodici Manojlović, Rada je rešila da stavi tačku na takve priče i objasni kako stvari zaista stoje.

– Neša se često spetlja kada daje izjave, pa to nekad zvuči kao da smo na krv i nož, ali to nema veze sa istinom. Mi smo porodica i među nama nema nikakvih problema – objasnila je pevačica.

Na pitanje novinara da li je porodica već organizovala slavlje povodom rođenja bebe, Rada je kroz smeh odgovorila da je za to još rano.

– Kakvo slavlje, pa žena se tek sinoć porodila – rekla je ona u šaljivom tonu.

Atmosfera na proslavi bila je vesela, a Rada je, prema komentarima prisutnih, blistala više nego ikada. Mnogi su primetili da joj uloga tetke posebno prija, dok su joj prijatelji i kolege tokom večeri upućivali čestitke zbog prinove u porodici. Pevačica nije krila koliko je srećna zbog novog člana porodice, pa je jasno da je ovaj period za nju ispunjen posebnom emocijom i radošću.

