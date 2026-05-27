Poznati voditelj Ognjen Amidžić pojavio se danas na snimanju još jedne emisije muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", gde je govorio o aktuelnim temama sa domaće javne scene.

Tom prilikom osvrnuo se na gostovanje Rade Manojlović, potencijalni povratak Milana Stankovića, ali i na porodični život sa suprugom Minom Naumović.

Govoreći o nedavnom Radinom gostovanju i njenim intrigantnim teorijama, Ognjen je istakao da smatra da pevačica nije imala dovoljno vremena da detaljno objasni svoje stavove, zbog čega planiraju posebnu emisiju posvećenu upravo toj temi.

- Sinoć je bilo savršeno u emisiji. Volim sve njene teorije, nije imala dovoljno vremena da objasni. Tek je načela ideju. Dogovorili smo se da ćemo emisiju posvetiti njenim teorijama, da može sve bolje da objasni. Zanimljivo je to za slušanje. Rada je neko ko je lucidan, teško je to objasniti i reći u jednoj rečenici. Voleo bih da razradimo njene teorije. Ne verujem ni u jednu teoriju, ali volim da čujem ljude - rekao je Amidžić.

O povratku Milana Stankoviću na scenu

Na pitanje o Stankoviću, voditelj nije želeo previše da komentariše kolegu koji nije prisutan, ali je priznao da bi njegov povratak na muzičku scenu bio očekivan.

- Nije mi Rada ništa rekla, suludo je pričati o njemu, a da on nije tu. Ako se bude vratio, to će biti očekivano. Video bih šta bih ga pitao, kako bi tekao razgovor - bio je iskren.

Dotakao se i privatnog života, pa je govorio o supruzi Mini i njenom mogućem povratku poslovnim obavezama.

Istakao je da mu njena pomoć oko deteta mnogo znači, kao i da će uvek podržavati njene odluke i ambicije.

- Mina mi pomaže zaista, ona se organizuje oko vrtića, taj deo je preuzela. Meni nema pauze. To nju morate da pitate, to od nje zavisi, šta odluči da radi i šta joj je plan. Ima želju, ali mora sve da se sklopi. Više sam za to da se vrati na posao, ona treba da radi ono što njoj prija. Znajući nju, ona voli da radi, ima moju podršku uvek - konstatovao je na kraju.