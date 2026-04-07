Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki, godinama važi za jednu od najbolje stilizovanih javnih ličnosti na estradi, a često smelo i iskreno komentariše svoje kolege.

Sada je u jednoj emisiji davao sud o stajlingu nekoliko pevačica, a za Teodoru Džehverović imao je posebno obrazloženje:

-Teodora je od onih tipova kojima ja ne mogu modno da verujem. Uvek mi ostavi prostora za sumnju da je sve što stavi na sebe sumnjivog porekla. Na primer, ovaj brend, sumnjam da je pravi brend. Njena aura mi ne dozvoljava da joj modno verujem. Devojka je preslatka, zgodna, ima neki svetski vajb, ima neki bezobrazluk, ali potpuno bez pokrića, i to ume da bude sve fejk. Njena emocija je fejk, sve je fejk. To je moj lični stav, iako sam je nekoliko puta gledao. Ništa lično i ništa protiv, ali to je moje mišljenje - istakao je Boki.

"Bio sam žrtva maltretiranja"

Iako na prvi pogled deluje da živi u harmoniji sa porodicom, što dokazuju i fotografije iz praznične atmosfere, njegova prošlost krije duboke rane i nesuglasice sa ocem.

O svom odnosu sa majkom i potpunom poverenju koje su izgradili šoumen je govorio sa ponosom.

- Moja majka je meni oduvek bila najveća podrška. To je žena koja mi nikada nije postavila čak nijedno pitanje koje bi možda moglo da me dovede u neprijatnu situaciju. Nije me pitala nešto što bi možda svako pitao, a imala je pravo na to. Zato je nikada nisam slagao, dok sa ocem to nije bio slučaj - ispričao je s knedlom u grlu.

Nasuprot tome, odnos sa ocem bio je ispunjen strahom, zbog čega je često morao da prikriva svoje pravo lice.

Iako je vremenom došlo do pomirenja i uspostavljanja dobrih odnosa, Jovanovski je iskreno progovorio o teškom periodu.

- U nekim situacijama, kada sam bio mlađi, bio sam prinuđen da lažem svoga oca, samo iz razloga jer sam se plašio njegove reakcije. Zato svako treba da podržava svoju decu i prihvati ih onakvima kakva jesu. Danas je potpuno drugačija situacija, imam dobar odnos sa oba roditelja, ali vučem traume iz tog perioda rane dobi. Prošlo je vreme, ali posledice negde ostaju. Možda će ovo zvučati grubo, ali je istina. Bio sam žrtva psihičkog maltretiranja oca u svoje vreme. S druge strane, ja to razumem. Zamisli ti da imaš jednog sina jedinca, za kojeg zamišljaš da bude sportista za primer, a on ispadne ovakva estradna budala kao ja. Prvi ja kažem: "Vi ste mene napravili ovakvog kakav jesam, morate da me prihvatite, ja sam sada suveren, to znači da ću ja da živim kako mislim da treba" - rekao je on gostujući u podkastu Voštkast.