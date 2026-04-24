Niskobudžetna evropska avio-kompanija Rajaner planira da prepolovi broj letova na aerodromu Brandenburg u Berlinu (BER) zbog visokih taksi, prenosi danas list Špigel.

Rukovodioci kompanije naveli su da avio saobraćaj na ovom aerodromu nije konkurentan i da su zato morali da preduzmu određene mere.

Dugogodišnji spor između Rajanera i aerodroma BER ušao je u novu fazu nakon što se avio-kompanija odlučila na drastične mere, navodi nemački list.

"Ova odluka je direktna posledica nedavne najave aerodroma Berlin da će povećati takse za dodatnih deset procenata između 2027. i 2029. godine", saopšteno je iz kompanije Rajaner.

Kako se navodi, najava je usledila nakon što su već visoke aerodromske takse prethodno porasle za 50 procenata od pandemije kovida.

Uprava aerodroma odbacila je, međutim, ovu tvrdnju.

"Takvo povećanje aerodromskih taksi nije planirano", rekao je portparol uprave.

Kako se navodi, rukovodstvo je iznenađeno objavom avio-kompanije jer su dve strane trenutno u pregovorima u vezi sa taksama.

Rajaner je ipak najavio da će zatvoriti svoju bazu na aerodromu u Berlinu 24. oktobra ove godine.

Letovi za Berlin će se nastaviti, ali će se obavljati avionima čije sedište je van Nemačke. Broj putnika Rajanera na aerodromu Berlin tako će se smanjiti skoro dvostruko u 2027. godini, i pašće sa 4,5 miliona na 2,2 miliona putnika.

Letovi kompanije do Bolonje, Talina i Pize biće ukinuti, dok će broj letova, na primer do Londona, biti drastično smanjen.

Rajaner takođe planira da premesti sedam aviona na isplativije aerodrome u zemljama koje nemaju takse za prevoz putnika.

"Svi članovi posade imaju mogućnost da prihvate alternativne pozicije u okviru Rajaner mreže širom Evrope", navela je kompanija.

Kako se navodi, ovo će uticati na približno 210 pilota i članova posade koji žive u Berlinu i putuju odatle.

Generalni direktor avio-kompanije, Edi Vilson, saopštio je da nemački vazdušni saobraćaj nije konkurentan.

"Sama vlada to priznaje, ali ne postoji jasna strategija za smanjenje poreza na avio saobraćaj i prekomernih aerodromskih taksi", naveo je on.

Predviđa se i dalje smanjenje avio-usluga ove kompanije iz Nemačke.

Poslednjih godina, Rajaner je više puta najavljivao smanjenja broja letova na aerodromu Berlin (BER), navodeći visoke takse kao razlog, podsetio je Špigel.

Ove takse se smatraju posebno visokim u Nemačkoj u poređenju sa drugim zemljama, navodi list.

Kompanija IziDžet je takođe najavila smanjenje flote na aerodromu u Berlinu.