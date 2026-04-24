Bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić bori se za život u Hagu.

Šta se zapravo događalo u Srebrenici 1995. godine i kako se general Mladić obraćao bosanskim muslimanima najbolje se vidi na video-snimku koji je dugo bio cenzurisan, a na kome se jasno prikazuje kako je pomagao da se zaštite civili.

- Dobar dan, ja sam general Mladić, ne bojte se ništa, želim vam srećan put. Do viđenja! - govorio je Mladić muslimanskim civilima u autobusima, na šta su mu oni svaki put zahvaljivali.

- Ja vašu decu i vas spašavam, a naša deca su pobijena 1992. godine u kanjonu Žepe! Nemojte više da okrećete oružje na nas - rekao im je Mladić.

Nakon što je vojska Republike Srpske oslobodila Srebrenicu, sledeća na redu bila je Žepa. Posle nekoliko dana borbi, muslimani su 24. jula 1995. godine bili prinuđeni na predaju, a bezbednu evakuaciju civila garantovao im je upravo Ratko Mladić.