Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da može govoriti bez dozvole Grka i Evropljana, ali ne i bez saglasnosti Amerikanaca.

„Mogu da govorim bez dozvole Grka, mogu da govorim bez dozvole Evropljana, ne mogu da govorim bez dozvole Amerikanaca, jer mogu biti veoma nezgodni“, kazao je Rama.

Premijer Albanije je tokom učešća na Delfijskom ekonomskom forumu u razgovoru sa glavnim urednikom Katimerinija Aleksisom Papahelasom govorio i o pitanju međunarodne pravde i procesima vezanim za bivše vođe terorističke OVK u Hagu.

Rama je rekao da je ovo pitanje pokrenuo i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

On je naznačio da još nije dobio odgovor od Trampa.