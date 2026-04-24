Iako deluje bezazleno, stručnjaci upozoravaju da produženo sedenje uz skrolovanje može dovesti do ozbiljnih problema.

Gastroenterolog Saurab Seti objašnjava da korišćenje telefona tokom obavljanja nužde povećava pritisak na rektum i anus, što može izazvati različite zdravstvene komplikacije.

Koji su rizici korišćenja telefona na toaletu?

Prema rečima stručnjaka, najčešći problemi koji mogu nastati su:

hemoroidi

analne pukotine

rektalni prolaps

Hemoroidi mogu proći bez simptoma, ali često izazivaju bol, nelagodnost i krvarenje. Analne pukotine dovode do jakog bola tokom pražnjenja creva, dok je rektalni prolaps ozbiljnije stanje kada deo debelog creva izlazi kroz anus.

Telefon kao izvor bakterija

Osim pritiska na telo, dodatni problem predstavlja higijena. Istraživanja pokazuju da je mobilni telefon često prljaviji od WC daske, jer se retko dezinfikuje, a koristi se u različitim okruženjima.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se telefon ne koristi u kupatilu ili da se barem redovno briše dezinfekcionim sredstvima.

Kako smanjiti rizik?

Ako već imate naviku da nosite telefon u toalet, preporuke su sledeće:

skratite vreme provedeno na WC šolji

izbegavajte dugotrajno sedenje i skrolovanje

redovno čistite telefon

obratite pažnju na simptome poput bola ili krvarenja

Najčešći simptomi hemoroida

svetlo crvena krv u stolici ili na papiru

bol i iritacija oko anusa

otok ili kvržice

svrab u analnom području

Iako deluje kao bezazlena navika, korišćenje telefona na toaletu može imati ozbiljne posledice. Promena ove rutine može značajno doprineti očuvanju zdravlja i sprečiti neprijatne komplikacije.