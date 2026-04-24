Ja ću uskoro da počnem da iznosim u javnost istorijat tih izdajnika iz studentskih redova, najavio je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

- Ja hoću da ukažem da nema mesta nikakvoj idolatriji studenata. Hoću da ukažem još '92 godine ko je bio među tim studentskim buntovnicima. Najgori kriminalci. Mislite da su sad mnogo bolji od njih? Ja se sećam '92. godine kad me studentska rulja, koju je predvodio Dragan Đilas, sačekala ispred zgrade Narodne skupštine – to je ona stara zgrada, dole u ulici Kralja Milana. Gađali su me kamenjem, sapunima i flašama punim vode. Opasna je ona flaša od litar i to puna vode kad udari u glavu. I ja sam tad potezao pištolj na tu rulju. I rulja je ustuknula. Prvi je pobegao Đilas. A onda je davao izjave, kad sam ja već prošao, otišao na parking i seo u svoj auto, dao je izjavu za medije: "Videli ste šta uradi, potezao pištolj na studente". Kakvi studenti? Studenti su oni koji sede na fakultetu, u amfiteatrima, u biblioteci, koji studiraju. A ovo je rulja. A ta rulja može biti sačinjena i od studenata, naravno - kazao je Šešelj na TV Studio B.

Vlast je morala biti oštrija prema blokaderima i ranije zavesti red i mir, ali svi od nečega strepe, svi se nešto ustručavaju, svi brinu hoće li Srbija dobiti tih milijardu i šeststo miliona od Evropske unije ili neće, upozorava predsednik SRS.

- To je mamac koji će nam večno držati pred nosom, a neće nam davati. Šargarepa na dugom štapu - objasnio je dr Šešelj.