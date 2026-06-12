Kada pomislimo na inteligentnu osobu, često zamišljamo nekoga ko brzo odgovara na pitanja, deluje samouvereno i retko sumnja u svoje stavove. Međutim, psihološka istraživanja poslednjih decenija pokazuju da visoka inteligencija često izgleda potpuno drugačije.

Prema mišljenju stručnjaka, jedna mentalna navika izdvaja se kao posebno pouzdan pokazatelj razvijenih kognitivnih sposobnosti – spremnost da se preispitaju sopstvena uverenja i promeni mišljenje kada se pojave novi dokazi.

Inteligentni ljudi ne drže se slepo svojih stavova

Psiholozi koji proučavaju način na koji ljudi donose odluke i obrađuju informacije godinama dolaze do sličnog zaključka: najuspešniji mislioci nisu oni koji su uvek sigurni da su u pravu, već oni koji su spremni da razmotre mogućnost da greše.

Takav pristup podrazumeva:

Otvorenost prema novim informacijama,

Spremnost da se saslušaju drugačija mišljenja,

Donošenje zaključaka na osnovu dokaza,

Prihvatanje mogućnosti da se prethodni stav koriguje.

Upravo ova intelektualna fleksibilnost pokazala se kao važna karakteristika ljudi koji ostvaruju bolje rezultate u rešavanju problema i logičkom rasuđivanju.

Zašto je mozgu teško da promeni mišljenje?

Ljudski mozak prirodno teži tome da potvrđuje postojeća uverenja. Ovaj fenomen poznat je kao „pristrasnost potvrđivanja“ i navodi nas da lakše prihvatamo informacije koje podržavaju ono u šta već verujemo.

Zbog toga otvorenost prema suprotnim argumentima zahteva dodatni mentalni napor.

Stručnjaci ističu da inteligentni ljudi nisu imuni na ovu pojavu, ali su spremniji da je prepoznaju i aktivno preispitaju sopstvene zaključke.

Sumnja nije uvek znak nesigurnosti

Mnogi ljudi smatraju da je često preispitivanje sopstvenih stavova znak neodlučnosti. Međutim, psiholozi upozoravaju da to nije nužno tačno.

Naprotiv, sposobnost da se sagledaju različite perspektive često je povezana sa:

Dubljim promišljanjem,

Većom tolerancijom prema neizvesnosti,

Preciznijim donošenjem odluka,

Manjom sklonošću impulsivnim zaključcima.

Ljudi koji ne žure da formiraju konačan stav često uspešnije procenjuju složene situacije jer su spremni da sačekaju dodatne informacije pre nego što donesu odluku.

Radoznalost igra važnu ulogu

Pored otvorenosti prema novim idejama, istraživači kao važan faktor izdvajaju i intelektualnu radoznalost.

Osobe koje uživaju u učenju, istraživanju i analiziranju novih tema imaju veću verovatnoću da tokom života razvijaju svoje kognitivne sposobnosti.

Naučnici ovu osobinu povezuju sa takozvanom „potrebom za kognicijom“ – unutrašnjom željom da se razmišlja, istražuje i dolazi do novih saznanja.

Takvi ljudi složene teme ne vide kao problem, već kao izazov koji podstiče njihov intelektualni razvoj.

Kako se otvoren način razmišljanja prepoznaje u svakodnevnom životu?

Osobe sa razvijenom intelektualnom fleksibilnošću često sebi postavljaju pitanja koja drugi zanemaruju.

Umesto da razmišljaju:

„Kako da dokažem da sam u pravu?“

češće se pitaju:

„Da li postoji nešto što sam previdio?“ ili „Šta bi moglo da promeni moje mišljenje?“

Njihov cilj nije pobeda u raspravi, već bolje razumevanje teme i širenje sopstvene perspektive.

Zbog toga ponekad mogu delovati manje samouvereno od ljudi koji kategorično brane svoje stavove, iako istraživanja pokazuju da upravo ovakav način razmišljanja često vodi kvalitetnijim odlukama.

Dobra vest: Ova navika može da se razvije

Za razliku od nekih urođenih osobina, otvoren način razmišljanja može se vežbati i razvijati tokom života.

Stručnjaci preporučuju:

Razgovor sa ljudima različitih stavova,

Čitanje izvora koji nude drugačije perspektive,

Postavljanje pitanja umesto brzog donošenja zaključaka,

Redovno preispitivanje sopstvenih pretpostavki.

Psiholozi smatraju da upravo sposobnost da se uči iz novih informacija, umesto da se po svaku cenu brane stari stavovi, predstavlja jednu od najvažnijih karakteristika intelektualno zrelih ljudi.

Zato pitanje „Šta mi možda promiče?“ može biti mnogo korisnije od potrebe da stalno dokazujemo da smo u pravu. Upravo u toj spremnosti na preispitivanje često se krije pravi znak visoke inteligencije.