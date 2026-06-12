Džeremi Klarkson, bivša zvezda emisije “Top Gear” i domaćin popularnog serijala “Clarkson’s Farm”, predstavio je novu internet platformu pod nazivom “Only Farmers”, koja je zamišljena kao svojevrsna alternativa inspirisana konceptom OnlyFans-a, ali fokusirana na poljoprivredu i ruralni turizam u Velikoj Britaniji.

Platforma je osmišljena kao digitalno mesto gde britanske farme mogu da ponude posetiocima razna iskustva, uključujući boravak na imanju, radionice, degustacije hrane, sezonske događaje i upoznavanje sa životinjama. Ideja je da se ljudima približi život na selu i da se farmama omogući dodatni izvor prihoda.

Klarkson, koji poseduje farmu Diddly Squat u Oksfordširu, ističe da je cilj projekta da se javnosti pokaže šta sve ruralna područja Ujedinjenog Kraljevstva mogu da ponude. Prema njegovim rečima, “postoje iskustva na selu za koja ljudi ni ne znaju da postoje”.

Na platformi poljoprivrednici imaju mogućnost da samostalno postavljaju ponude, određuju cene, upravljaju rezervacijama i komuniciraju direktno sa posetiocima. U opisu projekta navodi se da je sistem “napravljen od strane farmera, za farmere”, sa ciljem da se pojednostavi povezivanje potrošača i proizvođača.

Ponuda uključuje različite oblike ruralnog turizma, od porodičnih poseta i boravka na farmama, do sezonskih aktivnosti i radionica. Poseban akcenat stavljen je na autentičnost iskustva i direktan kontakt sa ljudima koji žive i rade na farmama.

Menadžer Klarksonove farme, Kaleb Kuper, opisao je projekat jednostavno: “Prave farme, pravi ljudi, pravo selo”, naglašavajući ideju autentičnosti koja stoji iza platforme.

Pokretanje “Only Farmers” sajta poklapa se sa novom sezonom emisije “Clarkson’s Farm” na Amazon Prime platformi, koja je već privukla veliku pažnju publike. Nova sezona donosi i lične momente iz Klarksonovog života, uključujući zdravstvene probleme i teške odluke na farmi.

Tokom snimanja, Klarkson je imao ozbiljne zdravstvene komplikacije koje su dovele do hitne operacije srca i ugradnje stenta, nakon što su lekari otkrili blokadu arterije. Kako je ranije izjavio, bio je “na nekoliko dana od smrti” pre intervencije.

U emisiji su prikazani i emotivni trenuci na farmi, uključujući oproštaj od svinja koje su morale biti poslate u klanicu zbog ekonomskih razloga. Klarkson je priznao da mu je taj trenutak teško pao, ističući emotivnu vezu sa životinjama koje je godinama uzgajao.

Ipak, deo svinja je premešten na farmu prilagođenu posetiocima, gde će imati drugačiju sudbinu i služiti kao deo edukativnog i turističkog iskustva, što je donekle ublažilo celu situaciju.

Nova platforma “Only Farmers” tako predstavlja spoj medijskog projekta, ličnog iskustva i poslovne ideje, sa ciljem da približi život na farmi široj publici i otvori dodatne mogućnosti za britanske farmere u digitalnom dobu, The Standard.