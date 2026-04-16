Nakon višegodišnje pauze tokom koje je živeo od privatnog biznisa pevač Milan Stanković odlučio je da se vrati na estradu i ponovo obraduje svoju publiku.

Tim povodom se sada oglasila Rada Manojlović koja nije krila oduševljenje.

- Ništa me ne pitajte, ne smem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pevanja - rekla je ona.

Upućena u njegove planove

Pevačica je vest o izlasku Milanovog novog albuma prokomentarisala i na društvenoj mreži „X”, gde je zagonetno napisala: „Jeste što jeste, ali pričati se ne sme”.

Ovom objavom je svojim pratiocima stavila do znanja da je potpuno upućena u njegove planove, ali da zbog tajnosti projekta još uvek ne sme da otkriva više detalja.

