Poznata pevačica Teodora Džehverović govorila je o mogućoj udaji, ističući da ne želi da pravi veliku svadbu.
Teodora i Tamara Milutinović su zajedno nastupale u grupi "Đavolice", a iako je javnosti poznata njihova svađa, ona sada ističe da prošlost treba da ostane iza njih.
- Pa mislim da su to neke dečije bubice. To je kao kada si dete i imaš neku drugaricu, pa se svađate. Bukvalno treba tako da gledamo, jer smo mi jako mlade ušle u sve to. Svaka je za sebe želela najbolje i to se, naravno, u grupi mora osetiti. Srele smo se na aerodromu. Završila sam sa čekiranjem i krenula je cela ekipa, pozdravile smo se normalno i drago mi je što su te stvari sada iza nas. Ali valjda, ja sam stvarno mlada ušla u sve ovo sa 18 godina i evo, 10 godina kasnije, naravno da drugačije razmišljam. Tako da mi je krivo što sam nekada napravila neku grešku te vrste - iskrena je pevačica.
Progovorila o udaji
Na kraju je priznala da nije osoba koja uživa u velikim i raskošnim venčanjima, već da joj više odgovara intimna i jednostavna proslava u užem krugu najbližih ljudi.
-Nisam ja bila onaj tip koji je nešto preterano razmišljao o venčanju. Ne zato što nisam želela da se udam, nego to jednostavno nije bilo prioritet. Neće to biti svadba u smislu "za pamćenje", već nešto mnogo intimnije. Barem ja to tako zamišljam za sada. Ako se prsten posle veridbe pojavi, naravno da će se videti na ruci, nemam ja potrebu bilo šta da krijem - zaključila je za Blic.
Alo/Blic
Komentari (0)