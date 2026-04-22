Poznata pevačica Teodora Džehverović govorila je o mogućoj udaji, ističući da ne želi da pravi veliku svadbu.

Naglašava da bi, ukoliko dođe do udaje, ceremonija bila u intimnoj atmosferi sa malim brojem zvanica, a takođe se dotakla i sukoba sa kolegama, kao i pitanja da li ima partnera kojeg ne prikazuje javnosti. - Ne, nisam zaljubljena. Opet razumem i da morate to da pitate, zar ne? Ali mislim da je za mene najbolje da to ostane prosto kao što je i do sada. Mene su stvarno povezivali sa raznoraznim muškarcima i borila sam se sa tim da prihvatim da je to deo mog posla i da bukvalno svako danas ima pravo da kaže da sam ja sa nekim i da će ljudi to jednostavno poverovati - istakla je Teodora, te dodala: -Tako da mi je bilo stvarno teško da prihvatim sva ta spajanja sa ljudima sa kojima nemam nikakve veze, pa sam sebi rekla da ne želim uopšte ni da ono što jeste potvrđujem i priznam. Neka sve ostane u moja četiri zida i, na kraju krajeva, koliko god da javno predstavljam svoj život i porodicu, mislim da nema potrebe da drugi ljudi znaju, jer sam ja tu zbog muzike. Ljudi stvarno vole sve da znaju, a ja sam uvek stava da svako radi kako misli da treba, i da ljude to ne treba da zanima – rekla je.

Kako je u javnosti često bila povezivana sa raznim muškarcima, Džehverovićeva je dala svoj komentar na to. - Dešavalo se da me ljudi pozovu i pitaju da li je istina, na primer, za tog i tog, kada me povežu u medijima. Prvo se svi kod kuće začudimo, pa onda krenemo da se šalimo na taj račun. Nekako smo to tako prihvatili. Zaista moram da kažem da imam podršku i svojih prijatelja i svoje porodice, i šta god i kakva god da je situacija kroz koju prolazim, uvek imam njihovu podršku - ispričala je. Sukob sa koleginicom

Teodora i Tamara Milutinović su zajedno nastupale u grupi "Đavolice", a iako je javnosti poznata njihova svađa, ona sada ističe da prošlost treba da ostane iza njih.

- Pa mislim da su to neke dečije bubice. To je kao kada si dete i imaš neku drugaricu, pa se svađate. Bukvalno treba tako da gledamo, jer smo mi jako mlade ušle u sve to. Svaka je za sebe želela najbolje i to se, naravno, u grupi mora osetiti. Srele smo se na aerodromu. Završila sam sa čekiranjem i krenula je cela ekipa, pozdravile smo se normalno i drago mi je što su te stvari sada iza nas. Ali valjda, ja sam stvarno mlada ušla u sve ovo sa 18 godina i evo, 10 godina kasnije, naravno da drugačije razmišljam. Tako da mi je krivo što sam nekada napravila neku grešku te vrste - iskrena je pevačica.

Progovorila o udaji

Na kraju je priznala da nije osoba koja uživa u velikim i raskošnim venčanjima, već da joj više odgovara intimna i jednostavna proslava u užem krugu najbližih ljudi.

-Nisam ja bila onaj tip koji je nešto preterano razmišljao o venčanju. Ne zato što nisam želela da se udam, nego to jednostavno nije bilo prioritet. Neće to biti svadba u smislu "za pamćenje", već nešto mnogo intimnije. Barem ja to tako zamišljam za sada. Ako se prsten posle veridbe pojavi, naravno da će se videti na ruci, nemam ja potrebu bilo šta da krijem - zaključila je za Blic.

