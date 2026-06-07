Nakon što je u javnosti dospela vest da je glumica Jelisaveta Orašanin posle razvoda od nekadašnjeg košarkaša Miloša Teodosića započela romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, publika ne prestaje da prati svaki njihov korak.

Prava pometnja na društvenim mrežama nastala je zbog mistične fotografije sa siluetama na zidu koju je glumac objavio na svom profilu na Instagramu.

S obzirom na to da je atraktivna glumica odmah lajkovala ovaj umetnički kadar, svima je postalo jasno da njihova tajna veza traje najmanje već dva puna meseca.

Iako novopečeni par Pavle i Jelisaveta i dalje izbegavaju direktne izjave, ovaj novootkriveni detalj jasno pokazuje da njihova bliskost nije od juče. Činjenica da su uspešno skrivali romansu od očiju javnosti samo je dodatno podgrejala interesovanje fanova, koji sada analiziraju svaki njihov kako stari, tako i novi potez.

Podsetimo, glumac Irfan Mensur, otac Pavla Mensura koji je u vezi sa Jelisavetom Orašanin, se oglasio i prokomentarisao njegovu vezu sa 11 godina starijom glumicom.

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar, rekao je Irfan Mensur i nastavio:

- Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada - rekao je on, otkrivši da li mu daje bilo kakav savet vezano za posao ili emotivni život.

- Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo, možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa više, rekao je za sina Pavla Mensura.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: