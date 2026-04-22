Zelenski je, u objavi na društvenoj mreži Iks, naveo da ga je Umerov izvestio o drugoj fazi kontakata sa državama regiona, uključujući Indiju i Bahrein, sa kojima se razrađuju parametri bezbednosne saradnje, posebno u kontekstu izazova izazvanih ratom u Iranu.

Prema njegovim rečima, na osnovu iskustava stručnih timova u Saudijskoj Arabiji i Kataru, Ukrajina priprema jačanje pojedinih oblasti bilateralne saradnje, uz jasno definisane prioritete i korake.

Umerov je, navodi se u objavi, Zelenskog takođe izvestio o radu ukrajinskih ekspertskih i vojnih timova u regionu, a Zelenski je izrazio zahvalnost državama i liderima na saradnji i podršci Ukrajini.

Tokom razgovora razmatrani su i zadaci u Evropi, nakon poseta Nemačkoj, Norveškoj, Italiji i Holandiji, uz ocenu da evropska bezbednost može da bude pouzdana samo uz iskustvo Ukrajine.

Zelenski je najavio i pripremu novih bilateralnih bezbednosnih sporazuma, kao i skoro predstavljanje detalja o proširenju saradnje, uključujući format "Dron dil".