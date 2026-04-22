Alister Kembel, bivši savetnik britanskog premijera Tonija Blera i jedan od najpoznatijih političkih stratega sa Zapada, oglasio se na društvenoj mreži X nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a njegova poruka odmah je izazvala veliku pažnju.

Kembel je najavio da će novo izdanje popularnog političkog podkasta uskoro biti objavljeno, ističući da je razgovor sa Vučićem bio izuzetno zanimljiv i sadržajan.

– U ponedeljak izlazi. Fascinantna sesija za „Rest is Politics Leading“ sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nekada smo bili na suprotnim stranama tokom rata na Kosovu, što je danas dovelo do zanimljivog, ali civilizovanog neslaganja – napisao je Kembel.

On je posebno istakao da je predsednik Srbije tokom razgovora bio otvoren i spreman da govori o velikom broju tema.

– Bio je veoma velikodušan kada je u pitanju vreme i stavovi o brojnim pitanjima. Toplo preporučujem da poslušate kada epizoda bude objavljena – poručio je.

Razgovor koji će se pratiti

Njegova objava dodatno je podigla interesovanje za sam intervju, posebno zbog činjenice da su Kembel i Vučić nekada bili na potpuno suprotnim stranama tokom sukoba na Kosovu.

Upravo ta prošlost daje dodatnu težinu njihovom razgovoru, koji je, kako se može zaključiti, bio otvoren, ali i pun različitih stavova.

Kembel je jasno naglasio da je reč o dijalogu koji se bavi širokim spektrom tema, što bi moglo da privuče pažnju publike ne samo u regionu, već i širom sveta.