Influenser i pevač, Andrija Jović poznatiji kao Andrija Jo, objavio je fotografije iz bolničkog kreveta. On je podelio zastrašujuće detalje zdravstvene agonije kroz koju je prolazio u prethodne dve nedelje.

Kako je objasnio, sve je počelo kao "klasična virus prehlada" za koju je uzimao antibiotsku terapiju koju mu je prepisao lekar. Međutim, situacija se ubrzo drastično zakomplikovala.

- Posle 5 dana meni je postalo gore i krenulo je da mi se zatvara grlo sa jedne strane i nisam mogao više da gutam ni jedem - požalio se influenser, pokazujući tom prilikom i debeli štos lekarskih izveštaja sa raznih pregleda i testova.

Uprkos tome što je potražio pomoć ORL specijaliste i primao jake antibiotske injekcije i kortikosteroide, stanje mu se iz dana u dan samo pogoršavalo, a terapija nije pomagala.

Uplašen i u neizdrživim bolovima, Andrija Jo je obišao više različitih bolnica kako bi čuo mišljenja stručnjaka, da bi mu na kraju skener vrata i glave otkrio dijagnozu.

- Od "obične virusne prehlade" se meni stvorila ova učaurena lopta sa gnojem u glavi do koje nisu mogli da dopru antibiotici i morali su danas da mi iseku, otvore i očiste - napisao je on uz fotografiju svog skenera na kojem se jasno vidi problematična promena.

Nakon preživljene agonije, Andrija Jo je priznao da je dao "brdo para" na privatne bolnice, pa ih je promenio čak četiri, ali da su mu problem na kraju uspešno rešili u Kliničkom centru.

Oglasio se fotografijom na kojoj prima infuziju, ističući da je izuzetno zahvalan tamošnjim lekarima i da se već par sati nakon intervencije oseća mnogo bolje.

Za kraj, influenser je istakao da je sada dobro. On je poručio da, pričajući o svom iskustvu, želi da pomogne i ukaže šta treba da rade svi oni koji bi se eventualno našli u sličnoj, nimalo naivnoj situaciji.

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