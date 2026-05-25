Tamara Milutinović je potvrdila da niko iz njene porodice nije bio u stanu tokom nezgode koja se dogodila na Dorćolu kada je tramvaj udario u stambeni objekat u kome stanuje sa suprugom i ćerkom.

-Niko od nas nije bio u stanu u trenutku kada se to dogodilo. U ovom trenutku je najvaznije da se oporave oni koji su povredjeni, Bogu hvala pa niko nije stradao - rekla je Tamara Milutinović nakon poziva.

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9.30 časova na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu, kada je tramvaj izleteo sa koloseka i zakucao se u stambenu zgradu u kojoj živi pevačica Tamara Milutinović.

Priče o razvodu

Pevačica Tamara Milutinović progovorila je progovorila o glasinama da se razvodi od fudbalera Darka Jevtića.



Progovorila je o njihovom braku, te priznala da i u njihovom odnosu, kao i u svakom, postoje trzavice.

- Došla je priča do nekih ljudi, na to se nadodalo svašta nešto, ali to nije istina. I dalje sam u braku, i dalje živim sa suprugom, sve je u redu - istakla je folkerka, pa dodala:

- Nismo ni razmišljali o tome, nije se vodila priča o bilo kakvom razvodu, ne daj Bože - rekla je pevačica.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao na natpise u medijima, Tamara je odgovorila da od njega uvek ima podršku.

- Totalno je uz mene, bitnije mu je kako se ja osećam povodom toga, pošto sam ja u tom poslu, a on se odvojio, ne želi da se pojavljuje u medijima, ja to poštujem i volim. Medijski smo izloženi. Svi se svađaju svakodnevno, nijedan odnos nije idealan, pa je prirodno da se i mi svađamo sa partnerima - objasnila je Tamara.

Pevačica se osvrnula i na kumu, pevačicu Gogu Gačić, koja se rastala od supruga Marka Gačića zbog njegove prevare.

- Rekla sam šta sam imala. Iza svoje kume sam stala istinom, jer je druga strana pričala neistinu, tako da ne vidim ništa loše u tome - poručila je pevačica.

Alo/Blic