 Tamara Milutinović je potvrdila da niko iz njene porodice nije bio u stanu tokom nezgode koja se dogodila na Dorćolu kada je tramvaj udario u stambeni objekat u kome stanuje sa suprugom i ćerkom.

-Niko od nas nije bio u stanu u trenutku kada se to dogodilo. U ovom trenutku je najvaznije da se oporave oni koji su povredjeni, Bogu hvala pa niko nije stradao - rekla je Tamara Milutinović nakon poziva.

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9.30 časova na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu, kada je tramvaj izleteo sa koloseka i zakucao se u stambenu zgradu u kojoj živi pevačica Tamara Milutinović.

Priče o razvodu

Pevačica Tamara Milutinović progovorila je progovorila o glasinama da se razvodi od fudbalera Darka Jevtića.
 
Progovorila je o njihovom braku, te priznala da i u njihovom odnosu, kao i u svakom, postoje trzavice. 

- Došla je priča do nekih ljudi, na to se nadodalo svašta nešto, ali to nije istina. I dalje sam u braku, i dalje živim sa suprugom, sve je u redu - istakla je folkerka, pa dodala:

- Nismo ni razmišljali o tome, nije se vodila priča o bilo kakvom razvodu, ne daj Bože - rekla je pevačica.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao na natpise u medijima, Tamara je odgovorila da od njega uvek ima podršku. 

- Totalno je uz mene, bitnije mu je kako se ja osećam povodom toga, pošto sam ja u tom poslu, a on se odvojio, ne želi da se pojavljuje u medijima, ja to poštujem i volim. Medijski smo izloženi. Svi se svađaju svakodnevno, nijedan odnos nije idealan, pa je prirodno da se i mi svađamo sa partnerima - objasnila je Tamara. 

Pevačica se osvrnula i na kumu, pevačicu Gogu Gačić, koja se rastala od supruga Marka Gačića zbog njegove prevare. 

Rekla sam šta sam imala. Iza svoje kume sam stala istinom, jer je druga strana pričala neistinu, tako da ne vidim ništa loše u tome - poručila je pevačica.

