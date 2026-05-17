Influenserka Adriana Kadar, snajka pevačice Teodora Džehverović, već godinama uživa u skladnom braku sa Savom, sa kojim živi u Dubaiju zajedno sa ćerkom Doroteom.

Adriana je nedavno govorila o svom odnosu sa suprugom i otkrila detalje iz njihove svakodnevice, naglasivši da u braku gotovo da i ne dolazi do nesuglasica.

- Neverovatno koliko smo, uprkos velikoj razlici u godinama, Sava i ja isti. Ne znam da li postoji stvar u kojoj se ne slažemo, osim što on voli pasulj, a ja ne. Od početka smo pričali o tim životnim stavovima i na taj način smo shvatili koliko smo zapravo jedno za drugo - objasnila je ona, pa priznala da je ipak postojala jedna svađa.

"Posvađali smo se"

Govoreći o periodu nakon rođenja njihove ćerke Dorotee, influenserka je otkrila da je sve uglavnom proteklo mirno, uz dosta razgovora i međusobnog razumevanja.

- Iz našeg iskustva, period kada je došla Dorotea na svet nam je prošao baš glatko. Mnogo smo pričali o svemu što nas čeka, imali razumevanja jedno za drugo. I ono najvažnije, oboje smo bili 100% sigurni u tu odluku. Jednom smo se posvađali još na početku kada se ona rodila jer je bilo manjka komunikacije. Mislila sam da znam bolje, dok je Sava smatrao isto za sebe. Ubrzo smo shvatili gde to vodi i od tada se više nismo svađali - navela je ona.

Otkrila kako održava vitku liniju

Podsetimo, Adriana je ranije govorila i o svom režimu ishrane, ističući da je ključ u balansu, a ne u strogim pravilima.

-Visokoproteinski, balansiran, ukusan plan ishrane i nešto što sam mogla da pratim bez osećaja da sam u "režimu". Bukvalno sam uživala u skoro svakom obroku. Bilo mi je važno da shvatim koje namirnice mi prijaju, gde ima dovoljno proteina i kako da kombinujem hranu da mi da energiju, ali bez opterećivanja i nadutosti. Ne brojim svaki gram, ali volim da znam šta mi prija i kako da se osećam dobro u svom telu. Skoro mesec kasnije i dalje pazim oko 80% po tom principu i treniram kao tada. Naravno, nije sve savršeno, bilo je dana kada sam jela van plana ili nisam trenirala, ali nije poenta u ekstremima, nego u tome da moje telo oseti da brinem o njemu - napisala je nedavno,