Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9.30 časova na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada se tramvaj zakucao u stambenu zgradu.

Kako se saznaje, u ovoj luks zgradi na Dorćolu živi pevačica Tamara Milutinović sa suprugom fudbalerom Darkom Jevtićem i ćerkicom.

Naime, pevačica se pre nekoliko godina uselila u stan koji je pazarila sa suprugom i tu živi već neko vreme.

Kako se saznaje, na mesto nesreće upućena su četiri vozila Hitne pomoći.

Prema nezvaničnim saznanjima Alo.rs nekoliko osoba se žali na povrede. Stepen njihovih povreda i tačan broj povređenih za sada nisu zvanično potvrđeni.

Tramvajski saobraćaj u ovom delu grada je trenutno u potpunom prekidu. Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ovog incidenta.

Priče o razvodu

Pevačica Tamara Milutinović progovorila je o glasinama da se razvodi od fudbalera Darka Jevtića.



Progovorila je o njihovom braku, te priznala da i u njihovom odnosu, kao i u svakom, postoje trzavice.

- Došla je priča do nekih ljudi, na to se nadodalo svašta nešto, ali to nije istina. I dalje sam u braku, i dalje živim sa suprugom, sve je u redu - istakla je folkerka, pa dodala:

- Nismo ni razmišljali o tome, nije se vodila priča o bilo kakvom razvodu, ne daj Bože nikome, to je suludo - rekla je pevačica Tamara Milutinović.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao na natpise u medijima, Tamara je odgovorila da od njega uvek ima podršku.

- Totalno je uz mene, bitnije mu je kako se ja osećam povodom toga, pošto sam ja u tom poslu, a on se odvojio, ne želi da se pojavljuje u medijima, ja to poštujem i volim. Medijski smo izloženi. Svi se svađaju svakodnevno, nijedan odnos nije idealan, pa je prirodno da se i mi svađamo sa partnerima - objasnila je Tamara.

Alo/Telegraf

