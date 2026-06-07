Jelena Karleuša i Duško Tošić na večnu ljubav jedno drugom zarekli su se 28. juna 2008. godine na Vidovdan. Njihov brak obeležila je velika ljubav i brojne turbulencije.

Iako se poslednje dve godine piše samo o njihovom razvodu, iza bračnog para Karleuša-Tošić su i mnogi lepi dani obeleženi ljubavlju i skladom.

Od dana kada su se pevačica i bivši fudbaler prvi put poljubili u njegovom autu, uz pesmu Sergeja Ćetkovića, za nju je on postao muškarac koji će na poseban način obeležiti njen život.

Jelena Karleuša i Duško Tošić dobili su dve ćerke, 2008. godine Atinu i 2009. Niku, a u to vreme njihova sreća bila je neopisiva.

Neke objave sa Karleušinog Instagrama jasno govore u prilog njihovoj sreći, te otkrivaju i nadimak kojim je Jelena oslovljavala supruga, te u opisu fotografije napisala „Moj mužić i ja”.

Brojne su i fotografije sa ćerkama sa emotivnim opisima, koji jasno kriju šta za Jelenu znači porodica, koju je sa Duškom osnovala i zbog čega joj je toliko teško da na ovu priču zaista stavi tačku.

– Moja porodica. Moj ponos, ljubav, sreća, SVE – napisala je tada muzička zvezda.

Podsećanaj radi, Duško je sada u srećnoj vezi sa izvesnom Norom, zbog čega se Jelena oglasila i zamolila medije da je ne stavljaju u koš sa njima.

- Zamoliću sve medije sa kojima imam zaista lep i korektan odnos da moje ime i moju sliku ne stavljaju u naslove kada pišu o mom bivšem mužu i njegovom životu. Naslovi poput: "Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše" sadrže samo moje ime, moja slika je centralna i slično. Razumem da u suprotnom niko ne bi pročitao tekst, ali ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji zbog porodičnog nasilja, fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi mog bivšeg muža isključivo su njegova stvar i ne interesuju me. Ne želim da me povezujete sa tim. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zaslužuje vaš prostor. Hvala vam - stoji u saoštenje Jelene Karleuše.

Alo/Story

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