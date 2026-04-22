Voditeljka Marija Savić Stamenić je svojevremeno bila u vrlo nepovoljnoj situaciji zbog koje je morala da reaguje i policija.

Kako je otkrila pre nekoliko godina, nepoznati muškarac ju je pratio u stopu, a zbog sve češćeg uznemiravanja je bila uplašena za svoju bezbednost.

- Imala sam progonitelja, osobu koja me je zvala na kućni broj telefona. To se događalo čim bih ušla u stan, delovalo je kao da me neko gleda odnekud i tačno zna kad treba da pozove. Bilo je veoma neprijatno, osećala sam strah i bila prinuđena da tražim zaštitu od policije - rekla je Marija tada.

"Žene, obratite se policiji"

Problem je rešen, ali nikada nije saznala o kome se radi.

- Savetujem svim ženama da ukoliko osete da nešto nije u redu i, ako posumnjaju da nešto potencijalno može da ih ugrozi na bilo koji način, ne oklevaju nego da se odmah obrate policiji - upozorila je Marija, prenosi Mondo.

