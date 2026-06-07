Posade ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga uništile su privremene punktove raspoređivanja ukrajinskih militanata i centre za kontrolu bespilotnih letelica u blizini naseljenih mesta u Dnjepropetrovskoj i Hersonskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Protivničke mete su identifikovane obaveštajnim podacima.

„Vazdušne udare su izvršile posade ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga koristeći avio-bombe FAB-500 sa univerzalnim modulom za planiranje i korekciju (UMPK)“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Sredstva objektivne kontrole potvrdila su uništenje označenih ciljeva. Konkretno, centra za kontrolu bespilotnih letelica 46. odvojene aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine kod Novopavlivke u Dnjepropetrovskoj oblasti, privremenog punkta raspoređivanja militanata kijevskog režima iz 63. odvojene mobilne brigade kod Ščurova i neprijateljskih jedinica iz 121. odvojene brigade teritorijalne odbrane kod Suhanova u Hersonskoj oblasti.

Ništa manje uspešni nisu ni operateri jurišnih bespilotnih letelica grupe snaga „Istok“, uništavajući neprijateljsku živu silu u Zaporoškoj oblasti. Tamo se izviđanje obavlja non-stop. Tokom vazdušne patrole, operater bespilotne letelice uočio je pokušaj pokreta ukrajinskih oružanih snaga i odmah poslao njihove koordinate operaterima FPV dronova.

Protivnik je eliminisan, a njihov pokušaj pregrupisavanja je osujećen.