U nastavku glavnog pretresa pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u predmetu protiv optuženih Save Marinkovića i Aleksandra Macana danas su pristupili svedoci.

Majka optuženog Marinkovića, Vesna Marinković, ranije je pozivana, te je danas potvrdila da je u srodstvu sa optuženim. Sutkinja Belma Čano-Sejfović upoznala je svedokinju da ima pravo da odbije svedočenje.

Marinković je pristala da svedoči u ovom ponovljenom postupku te je utvrđeno da ostaje pri ranijem iskazu. Ona je svedočila 14.05.2024. godine. Odbrana, Tužilaštvo i Sud nisu imali pitanja za nju.

Svedokinja Azra Kurić danas je takođe pristupila ročištu, a reč je o zaposlenoj u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Radi zapisnika potvrdila je da je policijski službenik, te da nije u zavadi sa optuženima.

Advokat Macana, Duško Tomić, upitao je Kurić da li je napredovala u svom poslu, odnosno na poziciji, što je svedokinja potvrdila.

Upitao ju je i da li joj je poznato da je Mario Kvesić (op. a. u to vreme policijski službenik) ostavio dva živa metka, na šta je svedokinja odgovorila negativno.

Advokat Radivoje Lazarević, koji zastupa Savu Marinkovića, upitao je svedokinju o saznanjima o vozilima, odnosno koja su se vozila pominjala kada se dogodilo ubistvo, na šta je ona odgovorila: tamno vozilo, najverovatnije Golf.

– Je l’ pomenut džip? – upitao je Lazarević.

– Ja koliko znam, nije – rekla je svedokinja.

Upitao je takođe i da li joj je poznat pokušaj krađe vozila 23.10, na šta je odgovorila da se ne seća.

Takođe, pitao je i da li je imala neposredna saznanja o ubistvu policajaca, gde je kazala da je tokom svoje smene zaprimila prijavu i poslala kolege na lice mesta. U smeni je bila sa kolegom Hubijarom Velidom.

Svedokinja je navela da je tada sačinila službenu zabelešku. Dodala je da su tokom smene radili redovne poslove, te da je telefon zazvonio na 122, a prijavu su zaprimili od građanina.

– Jedan muški glas je rekao: „Gospođo, ubiše vam policajce“ – rekla je svedokinja.

Svedokinja je izjavila da je ekipa stigla na teren brzo, s obzirom na to da je bilo gluho doba noći, a na terenu je bio rukovodilac koji joj je saopštio kako misli da je policajac Adis Šehović ubijen, dok je Davor Vujinović davao znake života. Rukovodilac joj je rekao da pozove hitnu pomoć, što je ona i uradila.

Advokat je upitao da li ju je policija pozivala da da izjavu, na šta je odgovorila da nije bila pozivana.

Sava Marinković upitao je svedokinju vezano za njeno davanje izjave u dokumentarnom filmu za emisiju „Slučajevi X“, da li je davala izjavu, što je svedokinja potvrdila.

– Kažete da vas niko nije pozvao... – upitao je Marinković, aludirajući na policiju, usled čega je sutkinja prekinula optuženog.

Svedokinja je istakla kako je to bio film koji je odobren te je ponovila da nije bila pozivana da da izjavu u policijskim službama, odnosno agencijama, i izjavu je dala samo pred Sudom.

Tužiteljka Aida Topalović svedokinju je ispitivala vezano za automobil, odnosno osvrnula se na izjavu svedokinje da je vozilo koje se nalazilo na licu mesta bio Golf.

Svedokinja je potom istakla da su „navodno došli do saznanja da bi mogao biti Seat“.

Tužiteljka je prigovorila na pitanje odbrane, vezano za pitanje o džipu, dok je advokat Marinkovića prigovorio na pitanje tužiteljke.

Advokat Macana, Duško Tomić, pokušao je da upita svedokinju vezano za pomenuti dokumentarni film, usled čega ga je sutkinja prekinula te upitala svedokinju koje je radnje preduzela te noći.

Svedokinja je izjavila da je obaveštavala svakoga koga je morala, a određena saznanja o ubistvu policajaca dobila je u razgovoru sa kolegama.

Mario Kvesić danas je takođe svedočio pred Sudom. On je ranije saslušan 11.06.2024. godine i svedok je odbrane Macana.

Kvesić je izjavio da je penzioner. S obzirom na to da je u sudnici bilo prisustvo javnosti i medija, sutkinja mu je postavila tehničko pitanje vezano za dozvolu snimanja njegovog lika, što je on odbio.

Potom je advokat Tomić reagovao kazavši da sada svedok ne da da mu se snima lice, a bio je pričljiv na Dosijeu X. Upitao ga je zašto sada ne dopušta snimanje.

Sutkinja je istakla da se svedok ne saslušava u vezi sa filmom.

– Njegovo pravo je da se ne snima – izjavila je sutkinja.

Ponovo se obratio Tomić:

– Što ste ubacili dva živa metka na lice mesta? Ko vam je to dozvolio? Plašite li se da svedočite? Prošli put niste zabranili kameru, sad jeste – rekao je Tomić.

Od ovog svedoka uzet je u obzir raniji iskaz.

Potom je kao još jedan svedok pristupila Marijana Savčić-Macan, supruga optuženog Aleksandra Macana.

Konstatovano je da je ova svedokinja u ranijem postupku saslušana 12.06.2024. godine. Potvrdila je da ima srodničke veze sa optuženim, odnosno da mu je supruga.

Danas je izjavila da neće da svedoči, stoga se neće preuzimati njen iskaz.

Razgovarano je i o svedocima koji su nedostupni Sudu, o svedokinji koja je navodno stjuardesa, kako kaže advokat Marinkovića, a koji smatra da je ta svedokinja značajna za odbranu. Dodao je da će tražiti njeno saslušanje, a za ovu svedokinju se navodi da se odselila.

Pominje se i svedokinja Mirsada Šehić, čije je zdravstveno stanje loše, te je advokat zatražio da veštak dostavi dokument o tome.

Tomić je izjavio da bi svi svedoci trebalo da se pojave.

Sutkinja je izjavila da je svedokinji upućen poziv. Za svedokinju Šehić sutkinja je rekla da je zaprimljen podnesak da je Mirsada onkološki pacijent, da ima znakove pojave demencije, te da je dostavljena medicinska dokumentacija, pa će se dalje odlučivati o svedočenju.

Tomić je istakao da je pokušao i da pronađe, odnosno stupi u kontakt sa vozačem ukradenog Golfa.

Tužiteljka je istakla da je svedokinja Džejna Husomanović stjuardesa u Kataru i da nije poznato za koju aviokompaniju radi, s obzirom na ugovor o poverljivosti aviokompanije. Za svedoka Samira Sadikovića rekla je da ga nisu pronašli (op. a. muškarac kojeg je Tomić pomenuo).

Podsetimo, u pitanju je sudski postupak koji je ponovljen i vodi se pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, a vezano za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Šehović i Vujinović svirepo su ubijeni u napadu na Alipašinom Polju. Sve policijske agencije su se angažovale na otkrivanju počinilaca, jer je napad na policijske službenike shvaćen kao napad na državu.

Pucnjava se dogodila 26. oktobra 2018. oko četiri sata ujutru, kada su policijski službenici zatekli grupu kriminalaca u krađi Golfa u Geteovoj ulici. Policijski službenik Adis Šehović ubijen je na mestu pucnjave, dok je Davor Vujinović bio teško ranjen, usled čega je kasnije podlegao povredama.

