Lepa Lukić je hitno prevezena u Urgentni centar nakon što je doživela nezgodu.

Naime, pevačica je u subotu uveče pala u jednoj prodavnici, nakon čega je morala da interveniše Hitna pomoć.

Pregledima je utvrđeno da nisu u pitanju ozbiljne povrede, te je Lepa puštena na kućno lečenje.

Isplivali detalji testamenta Lepe Lukić

Lepa Lukić je svojevremeno otkrila da je donela odluku kome će ostaviti svo bogatstvo, te napisala testament.

Kako je otkrila, nakon smrti će svom bratancu ostaviti restoran, dva stana, kuću i svu ušteđevinu, ali pod jednim uslovom.

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - rekla je Lepa, koja je objasnila da je za mačku posebno vezana.

- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka. Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja joj uzvratim: "Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš." Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama - rekla je tada pevačica za Informer.

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