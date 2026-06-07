Lepa Lukić je doživela nezgodu u subotu uveče kada je pala u jednoj prodavnici, nakon čega je morala da interveniše Hitna pomoć i preveze je u Urgentni centar.

Nakon detaljnih medicinskih pregleda ustanovljeno je da povrede na sreću nisu ozbiljnije prirode, te je pevačica puštena na kućno lečenje.

Nakon što je ekipa Hitne pomoći izašla na teren i zbrinula pevačicu, u Urgentnom centru su obavljeni neophodni pregledi. Tom prilikom je ustanovljeno da je Lepa povredila koleno i zglob na nozi.

Lekari su procenili da bolničko zadržavanje nije neophodno i uputili su je kući.

Kako bi se povrede što pre sanirale, pevačici je preporučeno strogo mirovanje i propisana joj je terapija protiv bolova koju će primenjivati tokom perioda oporavka.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Lepom kako bismo proverili detalje, ali do momenta objavljivanja ovog teksta nije odgovarala na naše pozive.

Alo/Kurir

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