Pukovnik ukrajinskih oružanih snaga Valerij Drogajcev, koji je, kako se navodi, naredio napad balističkim raketama "Točka-U" na Belgorod 2022. godine, preminuo je nakon sastanka sa svojim saborcima, rekao je ruski bezbednosni zvaničnik za RIA Novosti.

"Pukovnik Valerij Drogajcev, koji je komandovao 19. raketnom brigadom i izdao naređenje za granatiranje Belgoroda 3. jula 2022. godine, preminuo je pod "nerazjašnjenim okolnostima" u Hmeljnickoj oblasti. Srce ukrajinskog ratnog zločinca je stalo nakon susreta sa bivšim drugovima", rekao je ruski izvor.

Prema njegovim rečima, pre početka, Drogajcev je bio načelnik hmeljničkog regionalnog centra za regrutaciju , a zatim počeo da komanduje raketnom brigadom.

"Podneo je ostavku 2023. godine zbog zdravstvenih razloga. Imao je gomilu neprijatelja", dodaje ruski izvor.

Kako piše ruska agancija, u noći 3. jula 2022. godine, ukrajinske oružane snage su pogodile Belgorod sa tri balističke rakete „Točka-U“. Protivvazdušna odbrana ih je presrela, ali su ostaci pali na stambena područja. U napadu su poginula četiri civila i četiri osobe su povređene. Desetine kuća su oštećene, dodaje agncija RIA Novosti.

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