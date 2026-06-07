Nakon vesti o krahu braka sa Milošem Teodosićem ljubavni život Jelisavete Orašanin ponovo je u centru pažnje.

Kako prenose domaći mediji, prijateljstvo i druženje sa 11 godina mlađim kolegom, glumcem Pavlom Mensurom, u međuvremenu je preraslo u emotivnu vezu.

Navodno je sve počelo da privlači pažnju javnosti još 1. aprila 2025. godine, kada je Pavle Mensur na svom Instagram profilu objavio snimak Jelisavete koji je napravio krišom.

Na tom videu glumica je, ne sluteći da je kolega snima, prepričavala svoje avanture.

- Vozila sam motor na zadnjem točku - pričala je glumica, a Pavle Mensur je tada ovaj snimak objavio uz kratak, ali upečatljiv opis: "Baraba".

Jelisaveta Orašanin je na tom snimku bila u potpuno opuštenom, ležernom izdanju. Nosila je široke farmerke i običnu crvenu majicu, sa kosom vezanom u visoku punđu.

"Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za prolaznike"

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

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