Pevač Mitar Mirić rešio je da stane na put dugogodišnjim estradnim glasinama i otkrije da li je bio u vezi sa koleginicom Zoricom Marković.

Javnost je godinama intrigirao odnos Mitra Mirića i Zorice Marković, a mnoge je zanimalo da li su zaista bili u vezi i da li je planirano njihovo venčanje. Mitar je sada do detalja objasnio šta se dešavalo u prošlosti.

- Ma ne, to su gluposti, Zorica je moja koleginica, kao sestra mi je... Prvi sam je vodio na turneje '82. godine. Živeo sam kod nje u Zvorniku gde je živela sa jednim čovekom. I danas smo dobri - rekao je Mitar.

Progovorio o propuštenim prilikama

Osim o privatnom životu, pevač je otvoreno progovorio i o propuštenim prilikama u karijeri. Na pitanje da li je istina da je prvobitno on trebalo da otpeva "Plavog slona" sa grupom "Tvins" i da li se kaje što je odbio takav hit, Mitar je izjavio:

- Tada sam imao velike hitove i promenio sam imidž... Zato sam mislio da bi mi bilo previše da prihvatim i "Plavog slona", mada je to hit, svaka čast... I dan-danas je "Ciganče" hit, nije klasičan narodnjak - rekao je u Amidži šouu.

