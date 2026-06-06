Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibíha izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin izgubio šansu da se izvuče iz rata time što je odbio predlog ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog za direktne mirovne pregovore.

“Odbijanjem ponude predsednika Zelenskog za direktne mirovne pregovore, Putin je izgubio šansu da se izvuče iz ovog za njega neuspelog rata. Sve će od sada biti samo gore za Rusiju. Gubici na bojnom polju će se stalno povećavati, a porazi će postajati sve više ponižavajući”, napisao je Sibiha na društvenoj mreži X.

Kako tvrdi, ruska ekonomija će još dublje tonuti u recesiju, sve više radnih mesta biće izgubljeno, porezi će se povećavati, a inflacija će pogoditi najmanje zaštićene segmente stanovništva.

Prema rečima Sibihe, u Rusiji više nema sigurnih mesta koja nisu predmet dalekosežnih napada Ukrajine, čiji će intenzitet samo rasti.

Šef ukrajinske diplomatije takođe je ocenio da će se međunarodni pritisak na Rusiju pojačati, “uključujući korišćenje zamrznute imovine, zabrane ulaska i neizbežnu odgovornost za zločine”, preneo je Ukrinform.

On je naveo da se sve to dešava zato što Putin “teži da ostane na vlasti po svaku cenu i spreman je da žrtvuje budućnost sopstvene zemlje”.

“Rusija će ipak morati da pristane na diplomatsko rešenje, ali uslovi će biti mnogo gori“, naglasio je on.