Zorica Marković je nedavno javno priznala da je prinuđena da se iseli iz svog doma u kom je provela godine života.

Kako je istakla, nakon tri decenije provedene u Jajincima zasmetala joj je sve veća gužva i neprestana gradnja, pa je kupila plac u Zaklopači, na ulasku u Grocku.

- Kod mene u kraju se prave zgrade, sve veće i veće gužve. Preko prijatelja sam našla plac dole na ulasku u Grocku, tačnije Zaklopača, dopalo mi se, lepa priroda, okruženje, mir, blizu je i Dunav, da se sklonim kad se ovde gradi, ne mogu da izdržim te bagere i buldožere, postao je mravinjak - rekla je Zorica i dodala:

"Ovde sam provela 30 godina"

- Kako stvari stoje, sve mi se više i više dopada, možda se i desi da se preselim, za početak da se sklonim, ali kako se ovde sve naseljava, a ja to ne volim... Ovde sam 30 godina, imala sam mir i tišinu, bilo je selo, a sad je postao popularan kraj, došle su i mnoge poznate ličnosti - rekla je Zorica za Telegraf.

BONUS VIDEO: